29 августа, 09:36

Kyodo: Кисида провел телефонные переговоры с Зеленским

По сведениям агентства, стороны, предположительно, обсудили финансовую поддержку со стороны Японии, которая должна пойти на восстановление украинской инфраструктуры

ТОКИО, 29 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Фумио Кисида провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским по телефону. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что стороны, предположительно, обсудили финансовую поддержку со стороны Японии, которая должна пойти на восстановление украинской инфраструктуры.

Последний раз Кисида и Зеленский общались в конце июля в Вильнюсе на полях саммита НАТО, однако тогда провести полноценные переговоры сторонам не удалось из-за проблем с графиком. До этого лидеры двух стран лично встречались в Хиросиме в конце мая, куда украинский президент прилетал для участия в саммите G7. 

Теги:
ЯпонияУкраинаКисида, ФумиоЗеленский, Владимир Александрович
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