В США считают, что Вашингтону и Пекину надо "делать больше" для решения мировых проблем

Под такими проблемами имеются в виду изменение климата, технологии искусственного интеллекта и фентаниловый кризис, отметила глава Минторга США Джина Раймондо

ПЕКИН, 29 августа. /ТАСС/. Министр торговли США Джина Раймондо ожидает, что Вашингтон и Пекин активизируют совместные усилия по поиску решений глобальных проблем. Такое мнение она выразила на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.

"Я думаю, что мир ожидает, что мы совместными усилиями будем делать больше для решения этих проблем", - приводит слова Раймондо AFP. Уточняется, что под "глобальными проблемами" министр имела в виду, в частности, изменение климата, технологии искусственного интеллекта и фентаниловый кризис.

Раймондо находится с визитом в Пекине, где проводит консультации с официальными лицами и представителями бизнеса КНР. Они коснутся вопросов коммерческих отношений США и Китая, проблем, с которыми сталкивается американский бизнес, и областей потенциального сотрудничества.

В июне госсекретарь США Энтони Блинкен нанес визит в Пекин. В июле Китай посетили министр финансов США Джанет Йеллен и спецпредставитель президента по климату, экс-госсекретарь Джон Керри. Ранее президент США Джо Байден заявил, что рассчитывает поговорить с председателем КНР Си Цзиньпином осенью.