Вучич назвал посла РФ другом

Президент Сербии также отверг обвинения в том, что Александр Боцан-Харченко встречается с дипломатом РФ, чтобы отчитаться перед ним

БЕЛГРАД, 29 августа. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич заявил, что находится в дружеских отношениях с российским послом Александром Боцан-Харченко, и отверг обвинения в том, что он встречается с дипломатом РФ, чтобы отчитаться перед ним.

"Я знаю посла Российской Федерации Александра Боцан-Харченко много лет, и у нас исключительно корректные отношения. Было бы претенциозно сказать, что мы друзья, но я, наверное, не ошибусь, если скажу это. Когда вам пишут, что вы пошли к российскому послу, чтобы отчитаться, то вы делаете из этого два вывода. Первый - этот кто-то судит по себе, потому что они ходят на доклады к каким-то послам. С другой стороны, он был моим гостем, а не я его. Это смешно", - отметил Вучич в ходе своей пресс-конференции, комментируя заявления о том, что глава государства отчитывается перед российским послом.

Он добавил, что в продвижении таких тезисов заинтересованы люди, желающие ввести санкции против Москвы, а также вести недружественную политику по отношению к России, но это является "безответственным и несерьезным подходом".

Вучич и Боцан-Харченко 28 августа провели встречу, по результатам которой сербский лидер указал на то, что Белград рассчитывает на гармоничное развитие отношений с Москвой.

24 августа российский дипломат встретился с главой внешнеполитического ведомства республики Ивицей Дачичем, в ходе которой "состоялся предметный обмен мнениями по ряду актуальных международных тем, подчеркнута нацеленность на дальнейшее развитие российско-сербского сотрудничества".