Эксперт: БРИКС нужна независимая инфраструктура для обеспечения финансовой безопасности

Глава Центра исследования БРИКС при Фуданьском университете Шэнь И считает, что следует уделить особое внимание независимым финансовым инструментам объединения, включая платежную систему

ШАНХАЙ, 29 августа. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Странам БРИКС следует исходить из необходимости создания независимой инфраструктуры, которая позволит повысить безопасность объединения в валютно-финансовой сфере. Такое мнение высказал во вторник корреспонденту ТАСС глава Центра исследования БРИКС при Фуданьском университете Шэнь И, отвечая на вопрос, касающийся возможности создания единой платежной единицы БРИКС.

"Единая валюта - это сложный вопрос. Независимо от принципа, требований и конкретной практики, необходимо создать соответствующие ей среду и условия. Исходя из практических потребностей стран БРИКС, а также конкретных и прагматичных решений, приоритетными являются связанные с торговлей платежи и резервная система, в которой особое внимание уделяется резервной функции и механизму хеджирования рисков для борьбы с колебаниями обменного курса", - сказал эксперт.

По его словам, следует уделить особое внимание независимым финансовым инструментам БРИКС, включая платежную систему. "Прагматичным выбором в нынешних условиях является реализация более конкретного и прагматичного сотрудничества внутри стран БРИКС, содействие развитию независимой ключевой финансовой инфраструктуры стран БРИКС, такой как эффективные электронные платежные системы, чтобы обеспечить большую безопасность для стран БРИКС в валютно-финансовой сфере. Для стран БРИКС, будь это платежная система, резервная валюта или финансовое сотрудничество, все должно основываться на прагматичном сотрудничестве и представлять собой полезное дополнение к сегодняшнему миру", - считает Шэнь И.

Очередной саммит БРИКС проходил с 22 по 24 августа в ЮАР. По его итогам лидеры саммита "пятерки" приняли Йоханнесбургскую декларацию, в которой указывалось, что БРИКС пополнился новыми странами. С 2024 года к объединению присоединятся шесть новых государств - Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.

Кроме того, к следующей встрече в 2024 году финансовые учреждения стран-участниц подготовят предложения по использованию национальных валют и общих платежных инструментов.