Президент Румынии выступил за наращивание американского присутствия в регионе

Клаус Йоханнис отметил, что внешняя политика страны имеет три опоры: участие в ЕС и НАТО, а также укрепление и расширение стратегического партнерства с США

БУХАРЕСТ, 29 августа. /ТАСС/. Президент Румынии Клаус Йоханнис высказался за увеличение всестороннего американского присутствия в регионе. Соответствующее заявление он сделал на ежегодной встрече с главами дипломатических миссий страны за рубежом.

"Мы глубоко привержены сохранению и укреплению трансатлантических отношений, - подчеркнул глава государства. - Также мы хотим увеличить американское присутствие в нашем регионе во всех формах - военной, экономической, энергетической и политической".

Президент сказал, что внешняя политика Румынии имеет три опоры: участие Румынии в ЕС и НАТО, а также укрепление и расширение стратегического партнерства с США. Он подчеркнул необходимость согласовывать внешнеполитические шаги Румынии в ЕС, сохранять "рефлекс европейской координации". "Созданы необходимые рамки для повышения уровня боевых групп НАТО, в том числе в Румынии, до уровня бригады путем подкреплений, если ситуация того потребует, - сказал Йоханнис. - Также мы ускорим процессы, связанные с размещением [военного] оборудования".

Глава румынского государства отметил, что Румыния продолжит оказывать поддержку Украине и Молдавии. Приоритетной задачей в данный момент он назвал "достижение политического решения о начале переговоров с Республикой Молдовой и Украиной о присоединении к ЕС".