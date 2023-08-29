Лукашенко подписал указ о противодействии несанкционированным платежным операциям

Он станет основой для организации взаимодействия между правоохранительными органами и поставщиками платежных услуг, отметили в пресс-службе президента Белоруссии

МИНСК, 29 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о мерах противодействия несанкционированным платежным операциям, он станет основой для организации взаимодействия между правоохранительными органами и поставщиками платежных услуг. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Нацбанк организует информационное взаимодействие между правоохранительными органами и поставщиками платежных услуг по обмену информацией о несанкционированных платежных операциях и попытках их совершения", - говорится в сообщении.

Получение, хранение, использование, передачу и иную обработку информации об инцидентах осуществляет автоматизированная система обработки инцидентов Нацбанка с соблюдением требований законодательства о защите информации и персональных данных.

Также Лукашенко внес поправки в свой указ от 16 октября 2018 года о совершенствовании безналичных расчетов.