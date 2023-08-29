Суд на Украине оправдал уклониста, сочтя указ Зеленского о мобилизации неконституционным

У военкоматов нет права принуждать граждан к мобилизации, поскольку "принуждение к трудовому контракту является формой рабства", указано в вердикте Зинькивского районного суда Полтавской области

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Указ президента Украины Владимира Зеленского о мобилизации не имеет конституционной основы и не обязателен к исполнению. Такая оценка содержится в вердикте Зинькивского районного суда Полтавской области по делу обвиняемого в уклонении от военной службы.

Как сообщает издание "Страна", основываясь на этой оценке, суд вынес оправдательный приговор в отношении военнообязанного гражданина, которого обвиняли по статье 336 Уголовного кодекса Украины (уклонение от мобилизации).

В мотивационной части решения суда на 35 страницах вердикт обосновывается тем, что "так называемые "законы" и "указы президента", в том числе о мобилизации, <...>, об использовании ВСУ, которые легитимируются под видом законов, являются авторскими произведениями, не имеют конституционной подпочвы, не являются законами по существу, не являются обязательными к исполнению народом, являются офертами от субъекта, предоставляющего услуги по госуправлению".

Кроме того, суд считает, что у военкоматов нет права принуждать граждан к мобилизации, поскольку "принуждение к трудовому контракту является формой рабства".

Ранее на Украине была объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В частности, им запрещен выезд за рубеж, а повестки выдают в госучреждениях, кафе, на улицах, в любых местах скопления людей. По данным украинских СМИ, большое число мужчин месяцами буквально не выходят из дома, чтобы не быть отправленными в зону боевых действий.

Мобилизация уже привела к многочисленным скандалам. В СМИ регулярно появляются истории о том, как военкомы применяют силу по отношению к гражданам при вручении повесток, как под мобилизацию подпадают люди, непригодные к службе по состоянию здоровья, а также о том, как депутаты и чиновники уклоняются от службы сами и вывозят за границу своих сыновей призывного возраста. На фоне общественного недовольства Зеленский показательно уволил всех областных военкомов.