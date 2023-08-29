В Грузии считают, что к 2030 году страна будет готова к членству в ЕС лучше Украины

Председатель правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе уверен, что республика выполнит все требования Евросоюза

ТБИЛИСИ, 29 августа. /ТАСС/. Грузия к 2030 году будет намного лучше соответствовать критериям на вступление в ЕС, чем претенденты из Восточной Европы. Об этом, комментируя высказывание главы Евросовета Шарля Мишеля, заявил журналистам председатель правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.

Накануне Мишель заявил, что лидеры государств и правительств на следующем саммите ЕС обсудят вступление Украины и Молдавии в сообщество. Он добавил, что Евросоюз должен к 2030 году быть готовым к расширению.

"Грузия к 2030 году будет готова стать членом ЕС больше, чем Албания, Молдавия, Босния и Герцеговина, в том числе и с точки зрения экономического роста", - сказал Кобахидзе. Политик уверен, что республика выполнит все требования ЕС и к декабрю текущего года будет готова к получению статуса кандидата на вступление.

Лидеры Евросоюза в июне 2022 года предоставили статус кандидата на вступление в сообщество Молдавии и Украине. Они признали европейскую перспективу Грузии, а также выразили готовность предоставить ей статус кандидата после выполнения 12 условий. В конце 2023 года Грузия ожидает очередное решения ЕС по вопросу предоставления ей статуса кандидата.