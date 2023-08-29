Глава британского МИД в ходе визита в Пекин намерен обсудить конфликт на Украине

Джеймс Клеверли также хочет обсудить совместные усилия стран в борьбе с изменением климата и вопросы кибербезопасности

ЛОНДОН, 29 августа. /ТАСС/. Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли в ходе визита в Пекин 30 августа намерен обсудить тему конфликта на Украине и вопросы кибербезопасности. Как говорится в заявлении британского внешнеполитического ведомства, речь идет о первом за пять лет визите руководителя Форин оффиса в Китай.

Отмечается, что у Клеверли намечены встречи с его китайским коллегой Ван И и вице-председателем КНР Хань Чжэнем. Британский министр, как следует из заявления, во время переговоров выразит мнение, что "глобальное значение Китая предполагает ответственность в области международной безопасности". В этой связи он призовет Китай содействовать завершению конфликта на Украине, "снижению напряженности в Южно-Китайском море и прекращению враждебной деятельности в киберпространстве".

Кроме того, Клеверли хочет обсудить совместные усилия стран в деле борьбы с изменением климата. "Такие вопросы, как изменение климата, не могут быть решены без Китая. Поскольку Китай является крупнейшим в мире инвестором в устойчивую энергетику и крупнейшим источником выбросов углерода, то выбор, который он делает, имеет решающее значение для нашей коллективной способности бороться с этой глобальной проблемой", - сказано в сообщении.

В заявлении говорится, что визит Клеверли призван "укрепить каналы коммуникации для продвижения и защиты британских интересов". В нем подчеркивается, что глава МИД Соединенного Королевства также планирует затронуть тему соблюдения прав человека в Синьцзян-Уйгурском и Тибетском автономных районах КНР, а также в Гонконге. "Важно, что мы выстраиваем наши отношения с Китаем по многим направлениям. Ни одна значимая глобальная проблема - изменение климата, предотвращение пандемий, экономическая нестабильность и ядерное распространение - не может быть решена без Китая", - сказал Клеверли.