Глава МИД Франции призвала противостоять правым настроениям в Европе

Как отметила Катрин Колонна, будущее Европы связано с демократией, мирным развитием и свободой

ПАРИЖ, 29 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила о росте правых настроений в Старом Свете, которому надо противопоставить "позитивный проект развития Европы".

"В то время как крайне правые плетут свои сети по всему континенту, мы должны вместе создать позитивный и амбициозный проект европейского развития", - сказала Колонна, выступая в Париже на совещании с главами французских дипломатических миссий по всему миру.

По ее словам, будущее Европы связано с демократией, мирным развитием и свободой. "Наш проект европейского будущего должен быть максимально конкретным, - отметила Колонна. - Мы должны продемонстрировать, что замкнутость на своих национальных проблемах противоречит общим интересам".

В связи с этим она подчеркнула необходимость укрепления европейской солидарности.

На проходящем в Париже совещании послов Франции участвуют главы дипмиссий в 160 странах и представители республики при 15 международных организациях.