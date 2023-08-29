Президент Литвы призвал не устраивать кампанию по закрытию КПП на границе с Белоруссией

По мнению Гитанаса Науседы, решение о закрытии переходов должно быть взвешенным

ВИЛЬНЮС, 29 августа. /ТАСС/. Президент Литвы Гитанас Науседа считает неправильным устраивать кампанию из приостановки работы контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Белоруссией. Об этом он заявил журналистам во время посещения пограничной зоны.

"Полагаю, что закрытие КПП не следует превращать в своего рода спорт. Каждый случай необходимо оценивать индивидуально", - сказал он.

По мнению президента, решение о закрытии переходов должно быть взвешенным. "Надо оценивать неудобства для жителей, возможные потери", - отметил глава государства.

О планах закрытия еще двух КПП на границе с Белоруссией в понедельник заявила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте. Премьер Ингрида Шимоните отметила, что у правительства таких планов нет.

18 августа Литва закрыла два из шести КПП на границе с Белоруссией. Эти переходы в Шумскасе и Тверячюсе предназначались для местного сообщения. На них осуществлялся ограниченный пропуск транспорта, фуры проехать не могли.