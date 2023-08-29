Тайвань попросил союзников поднять на Генассамблее вопрос о его вступлении в ООН

Резолюция ГА ООН 2758 ("Восстановление законных прав Китайской Народной Республики в Организации Объединенных Наций") не упоминает Тайвань и не дает полномочий властям КНР представлять 23 млн жителей острова в структуре организации, отметил замглавы тайваньского МИД Тянь Чжунгуан

ГОНКОНГ, 29 августа. /ТАСС/. Внешнеполитическое ведомство Тайваня попросило союзников поднять вопрос о его вступлении в ООН на открывающейся на следующей неделе Генассамблее. Об этом сообщило Центральное информационное агентство острова.

Как указал замглавы внешнеполитического ведомства Тайваня Тянь Чжунгуан, Тайбэй также обратился к союзникам с просьбой направить послания с соответствующим призывом генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.

По его словам, резолюция ГА ООН 2758 ("Восстановление законных прав Китайской Народной Республики в Организации Объединенных Наций") не упоминает Тайвань и не дает полномочий властям КНР представлять 23 млн жителей острова в структуре ООН.

Дипломат отметил, что представительство Тайваня в Нью-Йорке проведет серию мероприятий для рассмотрения вопроса о его включении в структуру ООН, кроме того, город посетит делегация тайваньских законодателей.

78-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН откроется 5 сентября.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор остров сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.

Тайвань на правах Китайской Республики являлся членом ООН с 1949 по 1971 год. Резолюция 2758 от 1971 года передала права на представительство в ООН от Китайской Республики (Тайвань) к КНР. В документе отмечается, что правительство КНР признается единственным законным представителем Китая в ООН и Совете Безопасности.