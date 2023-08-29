Прокуратура ФРГ выдала ордер на арест гражданина РФ, подозреваемого в нарушении санкций ЕС

По сведениям прокуратуры, Вальдемар В. "поставлял электронные компоненты российской компании, занимающейся производством военной техники и аксессуаров"

БЕРЛИН, 29 августа. /ТАСС/. Прокуратура ФРГ получила ордер на арест от следственного судьи Федерального суда в отношении имеющего гражданство РФ и Германии Вальдемара В., которого подозревают в неоднократном нарушении закона о внешней торговле, в том числе в обходе санкций, введенных ЕС против России. Об этом сообщила федеральная прокуратура в Карлсруэ.

"Следственный судья Федерального суда вчера (28 августа - прим. ТАСС) выдал ордер на арест подозреваемого и распорядился о дальнейшем содержании под стражей до суда", - отметили в прокуратуре. Там утверждали, что Вальдемар В. является управляющим директором двух компаний, которые он основал в Сааре для международной торговли электронными компонентами. "В период с января 2020 года по март 2023 года он в 26 случаях поставлял электронные компоненты российской компании, занимающейся производством военной техники и аксессуаров. В их число входит беспилотник "Орлан-10", который в настоящее время используется российскими вооруженными силами на Украине", - заявили в прокуратуре. Компоненты, поставленные подозреваемым, являются частью этого типа беспилотников и подпадают под действие постановления об эмбарго на поставки в Россию (ЕС).

В целях обхода санкций ЕС, как указали в прокуратуре, Вальдемар В. сначала импортировал соответствующие товары в Германию из-за границы, а затем экспортировал их - в некоторых случаях через контролируемую им компанию в Баден-Вюртемберге - в Россию. "При этом экспорт первоначально осуществлялся двум гражданским фиктивным компаниям, базирующимся в России. По согласованию с подозреваемым они организовали передачу производителю военной техники", - говорится в заявлении. После начала конфликта на Украине в феврале 2022 года, как заметили в ведомстве, "Вальдемар В. перешел на транспортировку товаров в Россию через Дубай и Литву, в том числе с помощью продвинутых получателей в третьих странах".

Общая стоимость компонентов, переданных в нарушение запрета, составляет около €715 тыс. Ордер на арест следственного судьи Федерального трибунала заменяет ордер на арест окружного суда Мангейма от 8 марта 2023 года, на основании которого мужчина уже находился под стражей с 9 марта 2023 года. Федеральная прокуратура приступила к рассмотрению дела 20 марта 2023 года ввиду особой важности.