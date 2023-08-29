Эксперт считает, что БРИКС после расширения нужны внутренние интеграционные механизмы

Само по себе появление такого механизма, как БРИКС, является отражением глубоких изменений в международной системе, отметил глава Центра исследования БРИКС при Фуданьском университете Шэнь И

ШАНХАЙ, 29 августа. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. БРИКС после расширения необходимо нарастить операционные возможности объединения и создать внутренние интеграционные механизмы. Такое мнение высказал корреспонденту ТАСС глава Центра исследования БРИКС при Фуданьском университете Шэнь И.

Начало процесса расширения БРИКС, считает эксперт, свидетельствует о том, что Глобальный Юг, то есть огромное число развивающихся стран, имеют возможность получить более четкое коллективное представительство в мировых делах. "В будущей деятельности после расширения следует обратить внимание на улучшение операционных возможностей стран БРИКС, создание внутренних интеграционных механизмов, реализацию знаковых прагматичных проектов и осуществление совместных действий по продвижению здоровых изменений в глобальном управлении", - сказал Шэнь И, добавив, что все это позволит остальному миру увидеть успехи БРИКС в практическом сотрудничестве.

"Присоединение новых членов расширило влияние механизма БРИКС и позволило БРИКС еще лучше отразить тенденцию развития демократизации международных отношений", - считает он. Эксперт также обратил внимание на то, что само по себе появление такого механизма, как БРИКС, является отражением глубоких изменений в международной системе.

"Международный порядок не монополизирован западными странами. Это просто объективное описание того взаимодействия, которое есть между суверенными государствами. Риторика западных стран и ведущих западных СМИ о том, что страны БРИКС меняют международный порядок, по сути, является продуктом западной эгоцентричной точки зрения. На самом деле международный порядок всегда находился в процессе динамичных изменений и развития", - сказал он, добавив, что появление и развитие БРИКС как раз связано с идущим процессом изменения этого миропорядка.

Очередной саммит БРИКС проходил с 22 по 24 августа в ЮАР. По его итогам лидеры саммита "пятерки" приняли Йоханнесбургскую декларацию, в которой указывалось, что БРИКС пополнился новыми странами. С 2024 года к объединению присоединятся шесть новых государств - Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.

Кроме того, к следующей встрече в 2024 году финансовые учреждения стран-участниц подготовят предложения по использованию национальных валют и общих платежных инструментов.