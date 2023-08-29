СМИ: Минфин Эстонии поддерживает инициативу МВД по закрытию КПП "Койдула" на границе с РФ

В ведомстве считают, что реализация этого решения позволит Таллину сэкономить около €11 млн на ремонте и обслуживании КПП

ВИЛЬНЮС, 29 августа. /ТАСС/. Министерство финансов Эстонии поддерживает инициативу МВД республики по прекращению работы автомобильного контрольно-пропускного пункта (КПП) "Койдула" на границе с Россией. Об этом сообщил портал эстонского гостелерадио ERR.

Эстонское МВД обратилось к другим ведомствам страны с целью согласования решения о прекращении работы КПП в юго-восточной части страны. В министерстве мотивировали свое предложение "изменившейся ситуацией с безопасностью" после начала спецоперации на Украине и стремлением сократить госрасходы.

"Министерство финансов считает инициативу министерства внутренних дел разумной и поддерживает закрытие пограничного пункта уже со следующего года", - отметили в ведомстве. В эстонском Минфине считают, что реализация этого решения позволит Таллину сэкономить около €11 млн на ремонте и обслуживании КПП. По данным министерства, в 2022 году число пересекающих российско-эстонскую границу через пункт пропуска "Койдула" грузовых автомобилей упало на 31% по сравнению с предыдущими годами.

При этом в Минфине Эстонии осознают, что закрытие КПП "повлияет на местное население", в связи с чем в ведомстве заявили о готовности "поддержать исследование для поиска альтернатив" закрытию пункта пропуска.

Рядом с КПП "Койдула" расположены российский пункт пропуска "Кучинина гора", через который проходят автомобильная дорога и железнодорожный путь в близлежащий город Печоры Псковской области РФ.