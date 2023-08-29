Сторонники экс-премьера Пакистана Хана потребовали для него гарантий от арестов

Петицию об этом направили Высшему суду Исламабада

ИСЛАМАБАД, 29 августа. /ТАСС/. Оппозиционная партия "Движение за справедливость" (ДЗС) потребовала от судебных органов гарантировать свободу бывшему премьер-министру Пакистана и своему лидеру Имрану Хану от арестов по всем обвинениям, выдвинутым против него в последнее время.

Как сообщает газета Dawn, петиция об этом была направлена Высшему суду Исламабада после того, как он 29 августа приостановил действие вынесенного им 5 августа приговора, по которому Хан получил три года лишения свободы по делу о мошенничестве, связанном с продажей ценностей из государственного хранилища "Тошахан". Приговор также предусматривал лишение экс-премьера возможности заниматься политической деятельностью в течение пяти лет.

Несмотря на положительное для Хана решение исламабадского суда, бывший глава пакистанского правительства остается в предварительном заключении в окружной тюрьме Атток по обвинению в разглашении государственной тайны, предъявленному ему после 5 августа. ДЗС требует немедленного освобождения экс-премьер-министра из заключения и гарантий его свободы до проведения справедливого суда в будущем.

Обвинения в разглашении гостайны в отношении Имрана Хана были выдвинуты в этом месяце в связи с тем, что 27 марта 2022 года он публично заявил о получении шифрованной телеграммы от посла Пакистана в Вашингтоне. По утверждению Хана, в ней говорилось, что представители США в беседе с главой дипмиссии "рекомендовали отстранить премьер-министра от власти ввиду его пророссийской позиции по Украине, продемонстрированной им в ходе своего визита в Москву в феврале 2022 года".

На просьбу пакистанского МИД подтвердить или опровергнуть совет американских представителей отстранить Хана от власти Государственный департамент США ответил, что он не комментирует частные беседы американских политиков.

Хан был смещен с поста главы правительства 10 апреля 2022 года после вынесения ему вотума недоверия в связи с обвинениями в коррупции. Позже Хан не смог предоставить следствию упомянутую шифрованную дипломатическую телеграмму, заявив об "утере" этого документа.