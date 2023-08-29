В Швеции обеспокоены якобы расширением кампаний влияния со стороны других стран

Министр гражданской обороны Карл-Оскар Булин подчеркнул лживость утверждений, будто его страна и полиция равнодушно смотрят на надругательства над священной книгой мусульман

СТОКГОЛЬМ, 29 августа. /ТАСС/. Власти Швеции обеспокоены расширением кампаний влияния, осуществляемыми иностранными акторами и направленными на подрыв имиджа Швеции в мире. Об этом заявил министр гражданской обороны Карл-Оскар Булин на пресс-конференции.

"Швеция и шведские интересы продолжают оставаться целью кампаний информационного влияния, которые идут уже давно, а в последнее время эскалировали на фоне недавних манифестаций [с сожжением Корана] ", - сказал Булина. Он подчеркнул лживость утверждений, будто Швеция и шведская полиция равнодушно смотрят на надругательства над священной книгой мусульман.

В феврале Управлению психологической защиты было поручено усилить борьбу с дезинформацией. Теперь задачи ведомства расширились на фоне акций с сожжением Корана, ему дополнительно выделяется 8 млн крон ($730 тыс.) в год с 2024 по 2026 год. Страны, которые якобы ведут кампании влияния против Швеции, - это РФ и Иран, утверждают в королевстве.

В Швеции летом прошли акции с сожжением Корана, в том числе у посольств Ирака и Ирана. Они вызвали многочисленные гневные протесты со стороны арабских стран, нападения на шведские дипмиссии в ряде из них, после чего в королевстве уровень террористической угрозы был увеличен до предпоследнего по пятибалльной шкале.