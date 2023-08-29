Пашинян и Макрон по телефону обсудили Нагорный Карабах

Стороны также поговорили о шагах по преодолению гуманитарного кризиса в регионе

ЕРЕВАН, 29 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе, а также шаги по преодолению гуманитарного кризиса в регионе. Об этом сообщила пресс-служба армянского кабмина.

"Собеседники коснулись текущей ситуации в регионе. Премьер-министр Никол Пашинян подчеркнул углубление гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе в результате незаконного блокирования Азербайджаном Лачинского коридора, а также необходимость принятия шагов для его преодоления", - отмечается в сообщении.