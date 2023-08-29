29 августа, 11:08,
обновлено 29 августа, 11:13
Нагорно-карабахский конфликт

Пашинян и Макрон по телефону обсудили Нагорный Карабах

Александр Патрин/ ТАСС
Лачинский коридор
© Александр Патрин/ ТАСС

Стороны также поговорили о шагах по преодолению гуманитарного кризиса в регионе

ЕРЕВАН, 29 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе, а также шаги по преодолению гуманитарного кризиса в регионе. Об этом сообщила пресс-служба армянского кабмина.

"Собеседники коснулись текущей ситуации в регионе. Премьер-министр Никол Пашинян подчеркнул углубление гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе в результате незаконного блокирования Азербайджаном Лачинского коридора, а также необходимость принятия шагов для его преодоления", - отмечается в сообщении. 

Теги:
АзербайджанАрменияФранцияНагорно-карабахский конфликтМакрон, ЭмманюэльПашинян, Никол Воваевич
© Информационное агентство ТАСС
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