В Минске заявили, что будут противостоять шагам Запада по изменению конституционного строя

На фоне становления многополярного мира, борьбы между Западом и Востоком Белоруссия оказалась в эпицентре политических событий, отметил госсекретарь Совбеза страны Александр Вольфович

МИНСК, 29 августа. /ТАСС/. Белоруссия будет противостоять избранной Западом тактике гибридного воздействия с целью изменения конституционного строя и переподчинения своим формам правления. Об этом заявил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович на встрече с коллективом ООО СП "Санта Бремор" в Бресте.

"Запад избрал тактику гибридного воздействия, мягкой силы в форме стратегических непрямых действий, где пытается диктовать свою волю по изменению конституционного строя, изменению суверенитета и переподчинению многих стран своим формам правления", - приводит слова Вольфовича издание "СБ. Беларусь сегодня". По его словам, Белоруссия "это не приемлет, свой суверенитет и независимость будет защищать".

Госсекретарь отметил, что на фоне становления многополярного мира, борьбы между Западом и Востоком Белоруссия оказалась в эпицентре политических событий. "Против нашей страны развязана самая настоящая гибридная война. В различных формах ее проявления - в политической, экономической, информационной", - отметил он. По его словам, в связи с этим очень важно разъяснять людям, что происходит с учетом того, что в информационном пространстве, Telegram-каналах тиражируется множество фейков, нагнетается обстановка.