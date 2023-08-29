Полиция Японии получила 4 тыс. звонков из Китая с протестами из-за сброса воды с АЭС

Японские правоохранительные органы классифицируют подобные звонки как телефонное хулиганство

ТОКИО, 29 августа. /ТАСС/. Более 4 тыс. звонков с протестами и оскорблениями поступило в адрес японской полиции и связанных с ней структур с территории КНР из-за ситуации со сбросом очищенной воды с АЭС "Фукусима-1". Об этом сообщило агентство Kyodo.

Японские правоохранительные органы классифицируют подобные звонки как телефонное хулиганство.

С аналогичной проблемой столкнулись также административные, учебные заведения и частные компании в большинстве префектур Японии. Ранее председатель Национальной комиссии общественной безопасности Коити Тани подчеркнул, что японская полиция с максимальным вниманием относится к ситуации. Между тем в различные подразделения энергетической корпорации Tokyo Electric Power, оператора АЭС "Фукусима-1", уже поступили около 6 тыс. таких звонков.

28 августа посла КНР в Японии У Цзянхао вызвали в японский МИД в связи с реакцией Пекина на решение о сбросе в океан воды с АЭС "Фукусима-1". В ходе этой встречи заместитель министра иностранных дел Масатака Окано выразил сожаление в связи с потоком телефонных звонков, поступающих из Китая. Он также потребовал обеспечить безопасность японских граждан в КНР.

Японские СМИ сообщали ранее о нескольких инцидентах в Китае, в ходе которых, в частности, расположенные в КНР японские учреждения и школы были закиданы камнями и куриными яйцами. В китайских соцсетях, по этим данным, появляются призывы к бойкоту японских товаров и ресторанов, отмечены отказы от направления в Японию туристических групп.

В 2023 финансовом году (завершится 31 марта 2024 года) с АЭС "Фукусима-1" планируется сбросить в океан около 31,2 тыс. тонн воды. Утверждается, что она очищена от всех радиоактивных веществ, кроме трития. Однако его концентрация, по данным Токио, уменьшена до уровня в 952 раза ниже допустимой нормы, установленной Международной комиссией по радиологической защите и правительством Японии.