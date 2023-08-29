Госминистр в ПНЕ Ливии ушел в отставку из-за встречи главы МИД с коллегой из Израиля

Этот шаг был совершен в знак протеста против встречи между Наджлой Мангуш и Эли Коэном, передает телеканал Al Arabiya

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Государственный министр по делам премьер-министра и кабинета министров в Правительстве национального единства (ПНЕ) Ливии Адель Джума Амер подал в отставку. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

По его данным, этот шаг был совершен в знак протеста против встречи между главой МИД в ПНЕ Наджлой Мангуш и ее израильским коллегой Эли Коэном, которая прошла в Риме на прошлой неделе.

В то же время источник в ПНЕ опроверг информацию об отставке госминистра. Официальных комментариев со стороны кабмина в Триполи пока не поступало.

В воскресенье премьер-министр ПНЕ Ливии Абдель Хамид Дбейба отстранил от должности главу МИД Наджлу Мангуш из-за ее встречи с Эли Коэном. В отношении нее было начато расследование. По данным газеты Yedioth Ahronoth, Коэн тайно встретился с Мангуш на прошлой неделе в Риме при содействии главы МИД Италии Антонио Таяни. Это были первые переговоры министров иностранных дел Израиля и Ливии. На фоне заявлений о прошедшей встрече глав МИД двух стран прошли небольшие акции протеста в Ливии.