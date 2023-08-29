На Украине разрешили взыскать с "Волги-Днепр" шесть двигателей для Ан-124

Минюст Украины также подал иск о национализации имущества Минобороны Белоруссии

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины удовлетворил иск Минюста страны о национализации имущества российской группы компаний "Волга-Днепр". Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале суда.

Как отмечается в сообщении, коллегия судей ВАКС "удовлетворила исковые требования Министерства юстиции Украины к компаниям Volga Dnepr Airlines (Ireland) Limited, Volga-Dnepr Logistics B. V., а также обществу с ограниченной ответственностью "Волга-Днепр - Москва" и обществу с ограниченной ответственностью "Авиакомпания Волга-Днепр".

"Суд принял решение о взыскании в доход государства активов в виде шести авиационных двигателей для самолетов АН-124-100 "Руслан", - говорится в сообщении.

Минюст Украины подал иск в середине августа. Помимо требования о взыскании активов "Волги-Днепр", ведомство подало иск о национализации имущества Минобороны Белоруссии.

Кроме того, в апреле стало известно, что Канада может передать Украине конфискованный транспортный самолет Ан-124 "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр", задержанный в Торонто в феврале прошлого года. Как сообщила в середине августа глава департамента санкционной политики Минюста Инна Богатых, еще несколько самолетов этой компании "заморожены" Германией.