В Совбезе Белоруссии заявили, что страна не выдворяет насильно мигрантов в Польшу и Литву

По словам госсекретаря Александра Вольфовича, белорусские пограничники практически еженедельно фиксируют не просто вытеснение нелегалов, а даже подбрасывание трупов и сильно избитых людей

МИНСК, 29 августа. /ТАСС/. Белоруссия не имеет практики силового выдворения мигрантов в Польшу и Литву, к чему регулярно прибегают сотрудники силовых ведомств этих стран. Об этом заявил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.

"Ни одного человека со стороны Беларуси не было выдворено силовым путем на территорию сопредельных государств. Не было ни одного избитого мигранта, которого бы белорусская сторона подбросила литовским и польским властям", - цитирует его издание "СБ. Беларусь сегодня".

Все разговоры, подчеркнул он, о том, что белорусская сторона якобы способствует потоку мигрантов в Европу, - абсолютная ложь. "Коллективный Запад требует от нас прекратить миграционное давление. Но они же не говорят, что сегодня еженедельно более сотни человек поляки пытаются вытеснить на территорию Беларуси, - сказал госсекретарь. - Все мигранты, которых поляки вытесняют на нашу территорию, зашли в Европу с "тыльных ворот", об этом наши соседи молчат".

По его словам, белорусские пограничники практически еженедельно фиксируют не просто вытеснение мигрантов, а даже подбрасывание трупов и сильно избитых людей. "Им оказываем квалифицированную медицинскую помощь, они неделями находятся в медицинских учреждениях Беларуси", - сказал Вольфович.