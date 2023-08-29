Военные разведчики ОДКБ проходят в Белоруссии боевое слаживание перед учениями

По данным белорусского Минобороны, разведчикам предстоит выполнить задачи на различных участках местности

МИНСК, 29 августа. /ТАСС/. Военнослужащие разведывательных подразделений вооруженных сил стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) приступили на территории Белоруссии к выполнению мероприятий боевого слаживания в преддверии учений "Боевое братство - 2023". Об этом сообщила пресс-служба белорусского Минобороны.

"В ходе специального учения с силами и средствами разведки вооруженных сил государств - членов ОДКБ "Поиск - 2023", которое проходит в рамках совместного оперативно-стратегического учения "Боевое братство - 2023", осуществляется доподготовка разведывательных групп. Разведчикам предстоит выполнить задачи на различных участках местности. Передислокация осуществляется воздушным транспортом", - говорится в сообщении.

Ранее белорусское оборонное ведомство сообщило о прибытии в страну для участия в учениях военнослужащих России, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.