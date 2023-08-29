Президент Египта предложил командующему армией Судана план выхода из кризиса

Согласно источникам телеканала Al Hadath, Абдель Фаттах аль-Бурхан заверил Абдель Фаттаха ас-Сиси, что "суданская армия не будет стремиться к захвату власти" в стране

КАИР, 29 августа. /ТАСС/. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси обсуждает на встрече с прибывшим в арабскую республику командующим армией Судана Абдель Фаттахом аль-Бурханом египетский план урегулирования суданского конфликта. Об этом сообщает телеканал Al Hadath со ссылкой на источники.

По их данным, "Египет предлагает свою дорожную карту по разрешению суданского кризиса, которая включает график прекращения военных действий" и предполагает "формирование национального правительства" и "объединение суданских институтов власти".

Al Hadath передает, что переговоры между ас-Сиси и аль-Бурханом в настоящий момент продолжаются, они сосредоточены на сохранении единства Судана. Согласно источникам канала, командующий ВС заверил президента Египта, что "суданская армия не будет стремиться к захвату власти" в стране.

Аль-Бурхан прибыл с визитом в Эль-Аламейн, расположенный на средиземноморском побережье, во главе суданской делегации во вторник. Его сопровождают министр иностранных дел Али ас-Садик, глава Службы общей разведки Ахмед Ибрагим Муфадал и генеральный директор системы оборонной промышленности Миргани Идрис Сулейман. Египет стал первой страной в зарубежном турне аль-Бурхана, которое он совершает впервые с начала конфликта в стране 15 апреля. Ожидается, что командующий армией Судана в ближайшее время посетит ряд арабских и африканских стран, включая Саудовскую Аравию, Катар, Кувейт, Южный Судан и Чад.