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Столкновения в Судане

Президент Египта предложил командующему армией Судана план выхода из кризиса

Согласно источникам телеканала Al Hadath, Абдель Фаттах аль-Бурхан заверил Абдель Фаттаха ас-Сиси, что "суданская армия не будет стремиться к захвату власти" в стране

КАИР, 29 августа. /ТАСС/. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси обсуждает на встрече с прибывшим в арабскую республику командующим армией Судана Абдель Фаттахом аль-Бурханом египетский план урегулирования суданского конфликта. Об этом сообщает телеканал Al Hadath со ссылкой на источники.

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По их данным, "Египет предлагает свою дорожную карту по разрешению суданского кризиса, которая включает график прекращения военных действий" и предполагает "формирование национального правительства" и "объединение суданских институтов власти".

Al Hadath передает, что переговоры между ас-Сиси и аль-Бурханом в настоящий момент продолжаются, они сосредоточены на сохранении единства Судана. Согласно источникам канала, командующий ВС заверил президента Египта, что "суданская армия не будет стремиться к захвату власти" в стране.

Аль-Бурхан прибыл с визитом в Эль-Аламейн, расположенный на средиземноморском побережье, во главе суданской делегации во вторник. Его сопровождают министр иностранных дел Али ас-Садик, глава Службы общей разведки Ахмед Ибрагим Муфадал и генеральный директор системы оборонной промышленности Миргани Идрис Сулейман. Египет стал первой страной в зарубежном турне аль-Бурхана, которое он совершает впервые с начала конфликта в стране 15 апреля. Ожидается, что командующий армией Судана в ближайшее время посетит ряд арабских и африканских стран, включая Саудовскую Аравию, Катар, Кувейт, Южный Судан и Чад. 

Теги:
СуданЕгипетСиси, Абдель Фаттах, ас-Бурхан, Абдель Фаттах, аль-Столкновения в Судане
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