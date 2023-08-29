В Швейцарии обвинили бывшего алжирского министра в преступлениях против человечности

Халеду Неззару инкриминируют, в частности, одобрение и поощрение пыток и внесудебных казней

ЖЕНЕВА, 29 августа. /ТАСС/. Федеральная прокуратура Швейцарии передала в суд обвинительное заключение по делу бывшего министра обороны Алжира Халеда Неззара (родился в 1937 году), которого она подозревает в нарушении международного гуманитарного права и преступлениях против человечности во время гражданской войны в его стране в 90-е годы XX века. Как отмечается в сообщении, опубликованном на сайте швейцарского правительства, ему инкриминируют, в частности, одобрение и поощрение пыток и внесудебных казней.

Неззар занимал посты главы военного ведомства и члена Высшего государственного комитета Алжира с 1990 по 1993 год. В сообщении говорится, что швейцарская прокуратура решила передать его дело в Федеральный уголовный суд ввиду совершенных им, как она считает, "нарушений международного гуманитарного права по смыслу Женевских конвенций с 1992 по 1994 год во время гражданской войны в Алжире и преступлений против человечности". В частности, бывший министр "подозревается в том, что он, как минимум, сознательно и умышленно одобрял, координировал и поощрял пытки и другие жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство действия, посягательства на физическую и психическую неприкосновенность, произвольные задержания и осуждения, а также внесудебные казни".

Обвинительное заключение основано на "длительном расследовании и заслушивании и 24 человек", отметили в Берне. Всего в деле фигурируют 11 эпизодов, ставших основанием для предъявления обвинения Неззару.

Уголовное дело против бывшего министра обороны было возбуждено в швейцарии в 2011 году, когда он приехал в Швейцарию. Основанием послужило заявление неправительственной организации TRIAL International. В 2017 году Федеральная прокуратура закрыла дело на том основании, что "гражданская война в Алжире представляет собой внутренний вооруженный конфликт", и поэтому "Швейцария не обладает юрисдикцией для судебного разбирательства возможных военных преступлений в этом контексте". Однако при рассмотрении поданной затем в Федеральный уголовный суд апелляции судьи установили, что во время гражданской войны в Алжире "столкновения имели такую интенсивность, что они были аналогичны понятию вооруженного конфликта, как оно определено в статье 3 Женевских конвенций". Кроме того, в апелляционной судебной инстанции пришли к заключению, что вооруженная оппозиция в Алжире была "достаточно организованной, чтобы ее можно было рассматривать как вооруженную группу по смыслу Женевских конвенций".

Неззар "пользуется презумпцией невиновности до вступления приговора в силу", пояснили в Берне. Из сообщения Федеральной прокуратуры не ясно, находится ли Неззар все еще в Швейцарии, или суд рассмотрит его дело в его отсутствие.