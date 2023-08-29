В США отметили сокращение числа инцидентов с истребителями РФ и БПЛА MQ-9 над Сирией

По данным Air and Space Forces, российские летчики, в частности, "перестали сбрасывать сигнальные ракеты перед американскими БПЛА"

ВАШИНГТОН, 29 августа. /ТАСС/. Американские военные заявили о сокращении числа инцидентов с российскими истребителями и беспилотными летательными аппаратами США MQ-9 Reaper в небе над Сирией. Об этом сообщил журнал Air and Space Forces со ссылкой на чиновника.

"Мы заметили снижение уровня агрессии в действиях России в отношении наших MQ-9", - заявил собеседник издания. По его словам, российские летчики, в частности, "перестали сбрасывать сигнальные ракеты перед американскими БПЛА".

Чиновник полагает, что инциденты прекратились на фоне прибытия в регион истребителей F-35 ВВС США. Он также отметил, что маршруты полетов беспилотников MQ-9 Reaper не менялись.

В июле заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов сообщил, что авиация возглавляемой США международной коалиции с начала текущего года 23 раза допустила опасные сближения с самолетами Воздушно-космических сил (ВКС) России в небе над Сирией, а БПЛА 340 раз нарушили безопасность полетов в Сирии. Комментируя эту ситуацию, президент России Владимир Путин заявил 29 июля, что Москва готова к "любому сценарию", но "никаких столкновений никто не хочет".

В свою очередь Центральное командование (СЕНТКОМ) Вооруженных сил США, в зону оперативной ответственности которого входит Сирия, утверждало, что 23 июля российский истребитель в Сирии пролетел в опасной близости от американского беспилотника и, выпустив тепловые ловушки, нанес тому повреждения. Затем 26 июля американские должностные лица обвинили ВКС России в повреждении другого беспилотника над Сирией.

25 августа заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить сообщил, что пара истребителей F-35 Lightning II международной антитеррористической коалиции, возглавляемой США, допустила опасное сближение с российским Су-35 в небе над Сирией. По его словам, российский летчик продемонстрировал профессионализм и своевременно принял необходимые меры во избежание столкновения.