Миссия ООН в Мали завершила первый этап вывода своего контингента из страны

Глава MINUSMA Эль-Гассим Ване заявил, что второй этап "будет намного труднее"

РАБАТ, 29 августа. /ТАСС/. Многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации в Мали (MINUSMA) завершила первый этап вывода своего миротворческого контингента из этой западноафриканской страны. Как сообщил телеканал France24, "голубые каски" покинули последние базы, предусмотренные первым этапом, - в районе городов Бер и Гундам на севере страны, а также Менака на востоке. Теперь начался второй и последний этап, который должен закончиться до 31 декабря 2023 года.

"Миротворцы покинули последние базы первого этапа - Бер и Гундам, а также Менака, - цитирует телеканал главу MINUSMA Эль-Гассима Ване. - Второй этап будет намного труднее. Речь пойдет о большем количестве баз и большем числе военнослужащих. Будут оставлены базы Тесалит, Агельок и Кидаль на северо-востоке, Ансонго, Дуэнза и Мопти·в центральной части страны. Второй этап продлится до середины декабря, после чего в течение двух недель надо будет уйти из крупных городов - Тимбукту, Гао и столицы Бамако. В общей сложности будут эвакуированы около 13 тыс. военнослужащих MINUSMA".

Вывод миротворцев из Мали проводится с резолюцией 2690 Совета Безопасности ООН, принятой 30 июня по просьбе малийских властей.

Миссия ООН покидает Мали

Правительство Мали обратилось 16 июня нынешнего года к Совету Безопасности ООН с просьбой безотлагательно вывести из страны MINUSMA. Министр иностранных дел и международного сотрудничества Абдулайе Диоп заявил, что миротворцы ООН оказались неспособными обеспечить безопасность страны.

Совет Безопасности ООН 30 июня постановил прекратить действие мандата MINUSMA. Согласно распоряжению ООН, миротворческий контингент должен покинуть страну до 31 декабря 2023 года.

MINUSMA была учреждена весной 2013 года резолюцией Совета Безопасности ООН с целью поддержки политических процессов в Мали и выполнения ряда задач по обеспечению безопасности.

Миссии было предложено оказывать поддержку переходным властям Мали в стабилизации положения в стране и осуществлении дорожной карты переходного периода, уделяя основное внимание крупным населенным пунктам и линиям коммуникаций, защите гражданского населения, соблюдению прав человека, созданию условий для предоставления гуманитарной помощи и возвращения перемещенных лиц, восстановлению государственной власти и подготовке к свободным, всеохватным и мирным выборам.