Глава МИД Аргентины с пониманием относится к сбросу воды с "Фукусимы-1"

Сантьяго Кафьеро также оценил готовность японских властей в открытой и прозрачной манере информировать международное сообщество

ТОКИО, 29 августа. /ТАСС/. Главы МИД Аргентины Сантьяго Кафьеро с пониманием отнесся к ситуации со сбросом очищенной воды с АЭС "Фукусима-1", выразив поддержку японским властям в их готовности в открытой и прозрачной манере предоставлять международному сообществу информацию, связанную со сбросом. Об этом сообщило японское общественное телевидение.

Находящийся с визитом в Японии Кафьеро во вторник провел встречу с премьер-министром Японии Фумио Кисидой. На ней глава японского правительства подробно рассказал о ситуации на АЭС "Фукусима-1", подчеркнув, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) дало положительную оценку планам японских властей по сбросу воды в океан.

4 июля Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) опубликовало доклад, в котором признало, что планы Японии по сбросу воды соответствуют международным стандартам. Глава организации Рафаэль Гросси в ходе своей поездки в Японию подтвердил, что агентство считает крайне незначительным влияние слива воды на жителей и экосистему региона. В рабочую группу, которой было поручено изучить план сброса, входили эксперты из Австралии, Аргентины, Великобритании, Вьетнама, Канады, Китая, Республики Корея, Республики Маршалловы Острова, России, США и Франции. Очистка воды на станции происходит при помощи многоуровневой системы ALPS.

Ситуация на АЭС

24 августа энергетическая компания Tokyo Electric Power (TEPCO) приступила к сбросу в океан первой партии очищенной от радиоактивных веществ воды с АЭС "Фукусима-1". Спустя два дня TEPCO объявила, что не обнаружила трития в образцах воды, собранных в 10 различных зонах в радиусе 3 км от места слива. Управление рыболовства Японии не нашло следов трития в рыбе, выловленной в 5 км от места сброса.

Решение Токио вызвало острую критику со стороны ряда стран, в первую очередь Китая. Главное таможенное управление КНР с 24 августа полностью прекратило импорт морепродуктов из Японии.

Из-за цунами в марте 2011 года на АЭС "Фукусима-1" вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения, в результате чего произошло расплавление ядерного топлива в трех реакторах, сопровождавшееся взрывами и выбросами радиации в атмосферу. Были заражены обширные территории, откуда эвакуировали десятки тысяч людей. Для охлаждения реакторов использовалась вода, хранение которой стало затруднительным из-за ее объема - более 1,25 млн тонн. В апреле 2021 года правительство Японии разрешило слить в океан значительное количество воды, которая, как утверждается, в целом очищена от радиоактивных веществ, однако по-прежнему содержит тритий - радиоактивный изотоп водорода.