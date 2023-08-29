В Белоруссии заявили об отсутствии угрозы для соседей из-за размещения отряда ЧВК "Вагнер"

Эти люди "занимаются исключительно поддержанием своих профессиональных навыков", сообщили в Минске

МИНСК, 29 августа. /ТАСС/. Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович назвал ложью заявления о том, что, разместив на своей территории отряд ЧВК "Вагнер", республика стала представлять угрозу для соседей.

"Упреки в том, что Беларусь представляет угрозу для соседей, разместив на территории отряд "Вагнер", - это сплошная ложь. Эти люди, которые дислоцируются на территории Беларуси, занимаются исключительно поддержанием своих профессиональных навыков. Заключены соглашения об оказании инструкторских услуг", - сказал Вольфович на встрече с коллективом ООО СП "Санта Бремор" в Бресте, сообщает агентство БелТА.

По его словам, бойцы "Вагнера" работают инструкторами на полигонах, делятся своим боевым опытом, "обучают белорусских военнослужащих, как сегодня правильно вести боевые действия". "[Они] используют современные способы ведения боевых действий, исходя из тех реалий и того опыта, который получили в Африке, на Украине и [в] других частях света. Это военные профессионалы. Почему мы как военные люди не можем задействовать их услуги для поддержания боевой готовности и обучения наших военнослужащих всех силовых структур? Это нормальная международная практика", - подчеркнул госсекретарь.

Ранее сообщалось, что прибывшие в республику бойцы "Вагнера" дислоцированы в лагере под Осиповичами (Могилевской области). Минобороны отмечало, что военнослужащие Сил специальных операций Вооруженных сил Белоруссии совместно с бойцами ЧВК "Вагнер" отрабатывали выполнение учебно-боевых задач на полигоне "Брестский", расположенном вблизи белорусско-польской границы.

Власти Польши приняли решение укрепить границу страны с Белоруссией из-за прибытия в соседнюю республику сил ЧВК "Вагнер". Также было заявлено, что Польша, Литва и Латвия могут полностью изолировать Белоруссию в случае серьезных инцидентов на границах Евросоюза и НАТО с участием ЧВК "Вагнер".