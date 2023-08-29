Посол Молдавии заявил, что позиция страны позволяет Украине не держать войска у границы

Протяженность общей границы стран составляет 1 222 км

КИШИНЕВ, 29 августа. /ТАСС/. Позиция Кишинева, которая сводится к поддержке Киева, позволяет Украине не концентрировать войска на молдавской границе. Об этом заявил посол Молдавии на Украине Валерий Киверь.

"Максимум, чем Молдова может помочь Украине - это проявлять солидарность и сохранять стабильность в республике. Чтобы украинские власти были спокойны за свою границу со стороны Молдовы", - сказал он в интервью молдавскому телеканалу "Голос Бессарабии".

Дипломат напомнил, что протяженность общей границы стран составляет 1 222 км. "Украине не надо концентрировать или развертывать дополнительные военные силы в регионе, как это происходит на границе с Белоруссией, например", - пояснил дипломат.

Власти Молдавии уже второй год продлевают режим чрезвычайного положения из-за рисков в связи с ситуацией на Украине.