В Киргизии заявили, что не нарушали и не планируют нарушать введенные против РФ санкции

Глава внешнеполитического ведомства республики Жээнбек Кулубаев опроверг, что товарооборот Киргизии с Россией и другими странами СНГ вырос в несколько раз

БИШКЕК, 29 августа. /ТАСС/. Киргизия не собирается нарушать санкции, введенные некоторыми западными странами в отношении Российской Федерации. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства республики Жээнбек Кулубаев.

"Я однозначно могу подтвердить, что мы никогда не нарушали санкции и не будем их нарушать. Мы будем следовать тем договоренностям, которые у нас есть с нашими западными партнерами. Торговлю на двустороннем уровне - с Китаем, Россией или с другими странами СНГ - никто не может запретить. Я как член правительства Кыргызской Республики могу официально заявить, что мы никогда не нарушали санкции", - сказал он в интервью медиакорпорации Deutsche Welle (DW, признана в РФ СМИ-иноагентом).

Министр также опроверг, что товарооборот Киргизии с Россией и другими странами СНГ за последнее время вырос в несколько раз. "У нас есть какой-то рост, но про 240% я, например, никогда не слышал. У нас есть свои статданные. И мы считаем, что торговля с Россией и другими странами СНГ идет на уровне предыдущих лет", - пояснил он.

Как заверил Кулубаев, киргизская сторона по вопросу санкций в отношении РФ также периодически контактирует с США. "У нас есть постоянные консультации с представителями Европейского союза. Господин [советник президента США по национальной безопасности Джек] Салливан приезжал в Кыргызстан, мы с ним проводили очень подробные консультации относительно санкций. Также у нас был представитель Министерства финансов США, мы также обсуждали эти вопросы. И, конечно, мы очень серьезно воспринимаем предупреждения наших коллег, что в случае нарушения договоренностей возможны санкции", - уточнил он.

При этом министр напомнил, что Киргизия географически расположена в сердце Центральной Азии. "И вся торговля, которая идет из Китая в Европу и обратно - из Китая в Центральную Азию, проходит через Кыргызстан. Поэтому, конечно, контролировать весь спектр очень сложно. Тем не менее наше правительство очень внимательно смотрит на такие вещи", - продолжил он.

Глава МИД Киргизии особо подчеркнул, что республика выступает за урегулирование ситуации вокруг Украины путем переговоров. "Сейчас мир как бы делится на своих и чужих. И когда ставят вопрос "вы с кем?", конечно, нам сложно быть или с Россией, или с Украиной. Потому что здесь воюют две братские страны, славяне. Поэтому мы выступаем за мирное разрешение конфликта, чтобы стороны сели за стол переговоров", - отметил Кулубаев.