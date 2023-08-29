Подоляк смягчил позицию по выборам после тиражирования СМИ его трактовки слов Зеленского

Советник главы офиса президента Украины ранее заявлял, что Владимир Зеленский публично говорит о выборах с осторожностью, но на самом деле исключает их проведение при военном положении

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк смягчил позицию о том, что глава государства Владимир Зеленский не намерен проводить выборы до завершения боевых действий, несмотря на позицию западных партнеров.

Ранее в понедельник в эфире одного из украинских телеканалов Подоляк разъяснил, что Зеленский публично говорит о выборах с осторожностью, но на самом деле исключает их проведение при военном положении. По словам советника, выборов "точно не будет" до окончания боевых действий. Это заявление широко разошлось в СМИ, так как еще в минувшее воскресенье президент допустил проведение выборов при военном положении, если Запад их оплатит. Подоляк также дал понять, что Киев не намерен прислушиваться к словам американского сенатора-республиканца Линдси Грэма, который ранее заявил, что выборы президента Украины должны пройти в срок, невзирая на боевые действия.

"Безусловно, проведение выборов <...> станет историческим прецедентом и мощным символом приверженности Украины принципам демократии. Но нужно понимать: это будет сверхсложная задача", - сообщил Подоляк в соцсети X (ранее Twitter).

Он добавил, что Украина "справится с таким вызовом", хотя еще несколько часов назад исключал проведение как парламентских, так и президентских выборов.

Парламентские выборы должны пройти на Украине в октябре этого года, а президентские - весной следующего. По конституции проводить их во время действия военного положения нельзя. В июле парламент продлил военное положение еще на 90 дней, что ставит под вопрос проведение выборов в Раду. Однако западные партнеры Киева, которые с момента начала боевых действий многократно увеличили поставки Украине вооружения, а также выделяют средства для поддержки украинской экономики, настаивают на проведении выборов в предусмотренные сроки. Зеленский неоднократно заявлял, что выборы главы государства могут пройти только после завершения боевых действий. Но после заявления Грэма риторика Зеленского несколько изменилась, и он допустил их проведение за деньги Запада.