"Неподчинившаяся Франция" потребует референдум по пенсионной реформе на встрече с Макроном

По словам координатора партии Манюэля Бомпара, вопрос пенсионной реформы должен быть "приоритетным для вынесения на референдум"

ПАРИЖ, 29 августа. /ТАСС/. Координатор "Неподчинившейся Франции" Манюэль Бомпар потребует проведения референдума по пенсионной реформе в среду в ходе встречи президента Франции Эмманюэля Макрона с представителями парламентских партий.

"Мы собираемся донести до президента Франции, что граждане республики уже много месяцев ждут референдума по вопросу повышения пенсионного возраста до 64 лет", - сказал Бомпар в эфире телеканала France 2.

По его словам, вопрос пенсионной реформы должен быть "приоритетным для вынесения на референдум".

В поддержку плебисцита также выступила глава профцентра "Всеобщая конфедерация труда" Софи Бине. "Я бы хотела поговорить о референдуме, и первый вопрос, который следует вынести на голосование - это пенсионная реформа", - добавила она.

Макрон в среду намерен провести встречу с лидерами парламентских партий, в ходе которой планируется обсудить повестку на открывающийся политический сезон.