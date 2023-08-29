Президент Бразилии намерен обсудить с Байденом вопрос реформы СБ ООН

Луис Инасиу Лула да Силва планирует затронуть этот вопрос в ходе поездки в Нью-Йорк в сентябре

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 29 августа. /ТАСС/. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва намерен обсудить вопрос реформы Совета Безопасности ООН с президентом США Джо Байденом в ходе поездки в Нью-Йорк в сентябре.

"Очень важная дискуссия на этот счет состоялась [на саммите БРИКС в Йоханнесбурге], и нам удалось донести нашу позицию о том, что хотим подробно говорить об этом. Этот вопрос о [необходимости реформирования] СБ ООН в том числе буду обсуждать с Байденом в ходе предстоящей поездки в Нью-Йорк", - сказал бразильский лидер в еженедельном интервью "Разговор с президентом", трансляция которого ведется в его аккаунте в YouTube.

Ранее агентство Bloomberg передавало, что президенты США и Бразилии планируют встретиться 19 сентября на полях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Байден рассчитывает обсудить с лидером Бразилии широкий круг вопросов как двусторонних, так и многосторонних отношений.

В настоящее время в Совет Безопасности ООН входят пять постоянных членов: Россия, Великобритания, Китай, США и Франция. Каждая из этих стран имеет в совете право вето. Десять участников совета, избираемых по географическому принципу, обладают статусом непостоянных членов. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Россия особо отмечает Индию и Бразилию в качестве достойных кандидатов на постоянное членство в СБ ООН при обязательной представленности Африки.