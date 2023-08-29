Туареги обвинили ВВС Мали в нанесении авиаударов по подчиняющимся им отрядам повстанцев

Как сообщает радиостанция RFI, удары были нанесены 28 и 29 августа

ПРЕТОРИЯ, 29 августа. /ТАСС/. Командование повстанческого объединения "Координация движений Азавада" обвинило ВВС Мали в нанесении ударов по позициям подчиняющихся ему отрядов туарегов на востоке страны в районе города Анефис. Об этом сообщила радиостанция RFI.

Авиаудары были нанесены 28 и 29 августа, отмечает она. Повстанцы вели ответный огонь. Данных о потерях среди туарегов нет. Анефис находится в регионе Кидаль, где сильны позиции туарегов.

В свою очередь Минобороны Мали сообщило, что в эти дни в регионе Кидаль "наносились удары по террористическим группировкам, совершившим злодеяния против гражданского населения и нападавшим на военнослужащих".

Повстанческие отряды туарегов соблюдают с весны 2014 года прекращение огня. В 2015 году в Алжире по итогам переговоров между повстанцами и властями Мали было подписано соглашение. Оно положило конец боевым действиям на севере Мали, где проживают туареги. Договоренности предусматривают расширение автономии северных и восточных регионов, а также интеграцию повстанцев в вооруженные силы.