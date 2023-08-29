Индия надеется, что на саммите G20 удастся согласовать совместное заявление

Министр иностранных дел республики Субраманьям Джайшанкар заявил, что его страна со своей стороны сделает "все, чтобы это стало возможным"

НЬЮ-ДЕЛИ, 29 августа. /ТАСС/. Индия как страна-председатель "Большой двадцатки" рассчитывает, что предстоящий в Нью-Дели саммит завершится принятием совместного заявления. Об этом заявил министр иностранных дел республики Субраманьям Джайшанкар.

"Что касается "Большой двадцатки", то мы как страна-председатель, которая уделяет значительное внимание консультациям [со странами-членами] и которая очень ответственно подходит к этой роли, провели множество встреч, мы попытались достичь консенсуса. Я уверен, что во время саммита у "Большой двадцатки" будет коллективный, общий интерес в том, чтобы завершить его с общим результатом, общим заявлением по ключевым проблемам мира", - заявил министр в интервью телеканалу NDTV.

Он добавил, что Индия со своей стороны сделает "все, чтобы это стало возможным".

Индия как страна-председатель регулярно проводит встречи на уровне министров по различным направления совместной работы G20. Как правило они завершаются без принятия совместных заявлений, его заменяет так называемый "итоговый документ и резюме председателя", в котором пункты, не получившие поддержки всех делегаций, имеют статус "резюме председателя". Главным камнем преткновения на этих встречах является тема ситуации на Украине - российская делегация возражает против включения соответствующего пункта в совместное заявление, а представители КНР отмечают, что площадка G20 не подходит для обсуждения геополитических вопросов.

Индия с 1 декабря 2022 года председательствует в Группе двадцати. Саммит в Нью-Дели пройдет 9-10 сентября в очном формате. На него приглашены все лидеры "двадцатки", а также главы еще девяти стран: Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура. Официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи заявлял, что Нью-Дели рассчитывает на участие лидеров всех стран объединения. Ранее стало известно, что РФ на саммите представит министр иностранных дел Сергей Лавров.