29 августа, 12:59
Cаммит G20

Индия надеется, что на саммите G20 удастся согласовать совместное заявление

Министр иностранных дел республики Субраманьям Джайшанкар заявил, что его страна со своей стороны сделает "все, чтобы это стало возможным"

НЬЮ-ДЕЛИ, 29 августа. /ТАСС/. Индия как страна-председатель "Большой двадцатки" рассчитывает, что предстоящий в Нью-Дели саммит завершится принятием совместного заявления. Об этом заявил министр иностранных дел республики Субраманьям Джайшанкар.

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"Что касается "Большой двадцатки", то мы как страна-председатель, которая уделяет значительное внимание консультациям [со странами-членами] и которая очень ответственно подходит к этой роли, провели множество встреч, мы попытались достичь консенсуса. Я уверен, что во время саммита у "Большой двадцатки" будет коллективный, общий интерес в том, чтобы завершить его с общим результатом, общим заявлением по ключевым проблемам мира", - заявил министр в интервью телеканалу NDTV.

Он добавил, что Индия со своей стороны сделает "все, чтобы это стало возможным".

Индия как страна-председатель регулярно проводит встречи на уровне министров по различным направления совместной работы G20. Как правило они завершаются без принятия совместных заявлений, его заменяет так называемый "итоговый документ и резюме председателя", в котором пункты, не получившие поддержки всех делегаций, имеют статус "резюме председателя". Главным камнем преткновения на этих встречах является тема ситуации на Украине - российская делегация возражает против включения соответствующего пункта в совместное заявление, а представители КНР отмечают, что площадка G20 не подходит для обсуждения геополитических вопросов.

Индия с 1 декабря 2022 года председательствует в Группе двадцати. Саммит в Нью-Дели пройдет 9-10 сентября в очном формате. На него приглашены все лидеры "двадцатки", а также главы еще девяти стран: Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура. Официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи заявлял, что Нью-Дели рассчитывает на участие лидеров всех стран объединения. Ранее стало известно, что РФ на саммите представит министр иностранных дел Сергей Лавров. 

Теги:
ИндияСаммит G20Джайшанкар, Субраманьям
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