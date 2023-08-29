Глава партии "Шор" заявил, что дело о ее запрете в Молдавии рассмотрят в ускоренном режиме

По словам Илана Шора, Запад не устраивает деятельность его партии, которая называет республику захваченным государством

КИШИНЕВ, 29 августа. /ТАСС/. Европейский суд по правам человека рассмотрит (ЕСПЧ) в ускоренном режиме протест оппозиционной партии "Шор" на ее запрет в Молдавии. Об этом заявил лидер политического объединения Илан Шор в интервью телеканалу "Россия-24".

"Мы запросили срочное рассмотрение этого дела и получили запрос [на предоставление] документов до 17 сентября", - сказал Шор. Он выразил надежду на справедливый вердикт, отметив прецеденты, когда ЕСПЧ отменял решения национальных властей о запретах партий.

Вместе с тем Шор отметил, что Запад не устраивает деятельность его партии, которая называет Молдавию захваченным государством. "Мы не согласовываем и не советуемся с Брюсселем и Вашингтоном. Мы открыто критикуем все нездоровые решения, которые принимаются [Западом] в отношении Республики Молдова. Мы открыто заявляем, что Запад намеренно пытается втянуть Молдову в военные действия", - отметил оппозиционер.

В Молдавии летом 2022 года начались организованные партией "Шор" массовые протесты с требованием отставки президента Майи Санду и проведения досрочных выборов в парламент. Участники протестов возложили на власти ответственность за экономический кризис, спровоцировавший рост цен на газ, продукты питания и коммунальные услуги.

Со своей стороны Санду обвинила партию в незаконном финансировании, попытке государственного переворота и планах "саботирования проевропейского курса страны". В июне Конституционный суд Молдавии поддержал запрос правительства о запрете деятельности оппозиционной партии "Шор". Несмотря на то, что обвинения против партии не были доказаны, судьи отметили, что могут вынести такое решение в качестве "предупредительной меры". Они приняли к сведению выводы Службы информации и безопасности, которая обвинила партию "Шор" в действиях в интересах России, а также санкции против формирования со стороны ЕС и властей США. Последние обвинили Шора якобы в попытках повлиять на результаты выборов в США.

Шора в 2015 году приговорили к семи с половиной годам тюрьмы за мошенничество и отмывание денег. Это приговор был оспорен и находился на рассмотрении Апелляционной палаты Кишинева, которая в апреле 2023 года приговорила его к 15 годам тюрьмы. В 2019 году Шор покинул Молдавию и находится в Израиле, власти республики добиваются его экстрадиции.