США и Палау подписали соглашение об управлении морским пространством

Документ позволит американцам регулировать соблюдение правил в исключительной экономической зоне в одностороннем порядке без присутствия республики, а палауанцам поможет защититься от незаконного рыбного промысла и вхождения незваных судов

НЬЮ-ЙОРК, 29 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты и Палау заключили новое соглашение об охране правопорядка, регулирующее управление морским пространством, сообщила Береговая охрана США.

"Соединенные Штаты и Республика Палау разделяют общие интересы и ценности, поддерживая свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион. Это соглашение поможет нам выполнить наши обязательства по обеспечению безопасности в Палау путем повышения осведомленности о морском пространстве", - приводит служба слова поверенного в делах посольства США в Палау Эндрю Маклина.

В заявлении Береговой охраны уточняется, что документ позволит США регулировать соблюдение правил в исключительной экономической зоне Палау в одностороннем порядке без присутствия палауской стороны. По словам президента островного государства Сурангела Уиппса, соглашение поможет Палау "контролировать исключительную экономическую зону, защищать ее от незаконного, несогласованного и нерегулируемого рыбного промысла, а также препятствовать вхождению в нее незваных судов и проведению в ней подозрительных маневров".

В июне Уиппс обратился к США с просьбой усилить патрулирование территориальных вод Палау после заходов китайских судов в ее исключительную экономическую зону.