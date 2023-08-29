СМИ: Чехия планирует направить в Россию нового посла

Его личность пока не раскрывается

ПРАГА, 29 августа. /ТАСС/. Чехия планирует направить в Москву нового посла, который должен сменить на посту главы дипломатической миссии Витезслава Пивоньку, с 2022 года пребывающего в Праге. Об это сообщил чешский портал Seznam Zpravy со ссылкой на заявление премьер-министра республики Петра Фиалы.

По данным портала, чешское руководство намерено направить в Москву нового дипломата в ранге посла. Он должен официально сменить на посту Витезслава Пивоньку, который с 2022 года находится в Праге. Фактические обязанности главы чешской дипмиссии в России исполняет Иржи Чистецкий, не имеющий ранга посла. Личность нового руководителя посольства Чехии в РФ не раскрывается.

"Мы хотим иметь представительство в России, которое наилучшим образом соответствует чешским интересам, то есть аналогично нашим союзникам, с которыми мы координируем процесс", - отметил премьер-министр Чехии Петр Фиала.

18 апреля 2021 года Россия объявила 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата в ответ на высылку из Чехии 18 российских дипломатов 17 апреля. В свою очередь 22 апреля МИД Чехии объявил о сокращении числа российских сотрудников в посольстве РФ в Праге до числа чешских в Москве. В тот же день МИД РФ потребовал сократить состав посольства Чехии в Москве. В результате чешское посольство в Москве покинули 16 дипломатов и 4 административно-технических сотрудника, российское в Праге - 35 дипломатов и 46 работников административно-технического персонала.

24 февраля 2022 года Чехия в ответ на военную операцию на Украине объявила о закрытии российских генеральных консульств в городах Брно и Карловы Вары. Одновременно Прага приостанавливала работу своих генеральных консульств в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Тогда же Чехия объявила, что останавливает и выдачу виз гражданам РФ, сделав исключение только для тех, кто имеет право на визу по гуманитарным соображениям.

Чехия вместе с США была изначально включена в перечень недружественных России иностранных государств, принятый в 2021 году в ответ на враждебные действия.