29 августа, 13:12

Нигерия сократит делегацию на Генассамблее ООН в целях снижения расходов

Президент Бола Тинубу также рекомендовал всем министерствам проследить, чтобы должностные лица, утвержденные в состав делегаций, не брали с собой дополнительный персонал

ПРЕТОРИЯ, 29 августа. /ТАСС/. Президент Нигерии Бола Тинубу призвал сократить делегацию на Генеральной Ассамблее (ГА) ООН для снижения правительственных расходов. Соответствующий пресс-релиз опубликован на сайте правительства страны.

"С целью сократить правительственные расходы президент Нигерии Бола Тинубу поручил министерству иностранных дел приостановить обработку виз всех чиновников, желающих поехать в Нью-Йорк на ГА ООН без доказательств непосредственного участия в программе мероприятия", - сообщается в пресс-релизе.

Президент также рекомендовал всем министерствам проследить, чтобы должностные лица, утвержденные в состав делегаций, направленных на ГА ООН, не брали с собой дополнительный персонал.

Неделя высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН начнется 19 сентября в Нью-Йорке. 

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