Депутат Рады считает, что выборы на Украине невыгодны власти

По словам Алексея Гончаренко, выборы потребуют отмены военного положения в стране, что в свою очередь откроет границу для выезда военнообязанных граждан

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Парламентские и президентские выборы несут серьезные риски для команды президента Украины Владимира Зеленского, так как потребуют отмены военного положения в стране, что в свою очередь откроет границу для выезда военнообязанных граждан. Такое мнение высказал депутат украинского парламента Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

"Также отмена военного положения ведет за собой и демобилизацию, - отмечает Гончаренко в Telegram-канале. - Демобилизация очень важна, ее нужно провести. Но вопрос: готова ли к этому власть?"

Депутат считает, что "по политической логике выборы выгодны Зеленскому <...> как можно скорее". По мнению Гончаренко, чем дольше будут продолжаться боевые действия, тем меньше у нынешнего украинского президента шансов на переизбрание. "Организационно, если принять решение о проведении выборов прямо сейчас, то весной их можно было бы провести", - полагает депутат.

Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Зеленский публично говорит о выборах с осторожностью, но на самом деле исключает их проведение в условиях военного положения. При этом Подоляк исключил проведение не только парламентских, но и президентских выборов в 2024 году. Он дал понять, что Киев не намерен прислушиваться к словам сенатора США Линдси Грэма, настаивающего на выборах даже в условиях боевых действий. Однако позже Подоляк смягчил свою позицию после тиражирования СМИ его трактовки слов Зеленского, отметив, что проведение выборов - "сверхсложная задача", но Украина "справится с таким вызовом".

На Украине уже давно идут дискуссии о возможной отмене парламентских и президентских выборов, которые должны пройти в октябре 2023 года и весной 2024 года соответственно. В июле парламент продлил военное положение еще на 90 дней, что ставит под вопрос проведение октябрьских выборов в Раду. Однако западные партнеры Киева, которые с момента начала боевых действий многократно увеличили поставки Украине вооружения, а также выделяют средства для поддержки украинской экономики, настаивают на проведении выборов в предусмотренные сроки.