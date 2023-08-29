В ФРГ намерены запустить франко-германскую инициативу для сокращения бюрократии в ЕС

Германия уже приступила к борьбе с ней на национальном уровне, отметил глава Минюста ФРГ Марко Бушман

БЕРЛИН, 29 августа. /ТАСС/. Министр юстиции и защиты прав потребителей ФРГ Марко Бушман выступил за сокращение бюрократии в Европейском союзе (ЕС), отметив, что намерен вместе с Францией запустить германо-французскую инициативу для сокращения бюрократии в ЕС.

Германия, по его словам, уже приступила к борьбе с ней на национальном уровне. "Стартовый сигнал для борьбы с излишней бюрократией уже дан на национальном уровне. Однако только этого недостаточно: большое количество обременительных правил исходит от ЕС", - написал Бушман в социальной сети Х (ранее Twitter). "Вместе с федеральным министром экономики я выступаю за заметное сокращение бюрократии в ЕС", - констатировал он.

Глава Минюста ФРГ подчеркнул, что в этих целях "намерен для начала привлечь на свою сторону близких партнеров из Франции и совместно запустить франко-германскую инициативу по сокращению бюрократии в ЕС". Подробностей готовящейся инициативы Бушман не привел.