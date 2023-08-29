Эксперт считает, что присоединение к БРИКС шести новых стран повысит авторитет организации

С 2024 года к объединению присоединятся Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия

БАНГКОК, 29 августа. /ТАСС/. Присоединение к БРИКС шести новых членов, представителей трех континентов, способствует повышению авторитета организации. Об этом в своей колонке, опубликованной на сайте телеканала Thai PBS, написал таиландский обозреватель Кави Чонгкиттаворн.

"В Йоханнесбурге лидеры БРИКС пригласили шесть новых стран присоединиться к их организации в начале следующего года. Хотя претендентов было 23, Аргентина, Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты были выбраны из-за их геополитического значения. Вместе они представляют три континента, и потенциально способны стать региональными катализаторами, способствующими повышению авторитета БРИКС", - сказал он.

"Расширение БРИКС принесет свои плоды, если объединение сможет продемонстрировать, что его основные члены развивают более тесное сотрудничество. Связи между Индией и Китаем являются важной основой как для мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, так и для единства блока. Обе страны были вовлечены в пограничных конфликт, воспоминания о котором все еще свежи. Необходимо найти пути примирения двух экономических гигантов и налаживания более тесного сотрудничества. Странам БРИКС еще предстоит пройти долгий путь. Нет необходимости спешить, чтобы конкурировать с Западом. Конкретные результаты и плодотворное сотрудничество по общему видению между членами БРИКС станут свидетельством того, что страны Южного полушария хотят более безопасного мира, в котором они смогут сами определять свое будущее и модель развития", - отметил эксперт.

"В будущем, если некоторые страны АСЕАН решат присоединиться к БРИКС, это повысит статус блока. В целом, это помогло бы и развеять представление о том, что БРИКС является антизападной структурой", - предположил Чонгкиттаворн.

Очередной саммит БРИКС проходил с 22 по 24 августа в ЮАР. По его итогам лидеры саммита "пятерки" приняли Йоханнесбургскую декларацию, в которой указывалось, что БРИКС пополнился новыми странами. С 2024 года к объединению присоединятся шесть новых государств - Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.