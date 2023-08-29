Посол Эфиопии: вступление в БРИКС способствует созданию справедливой мировой системы

Как заявил Муктар Кедир, в рамках БРИКС Эфиопия планирует сотрудничать со странами-участницами в сфере финансов и инвестиций, а также в обмене технологиями

ПРЕТОРИЯ, 29 августа. /ТАСС/. Участие Эфиопии в БРИКС позволит сделать мировую систему более справедливой и развить сотрудничество стран Глобального Юга. Об этом заявил посол страны в ЮАР Муктар Кедир.

"Участие в БРИКС Эфиопии, которая выступает в качестве рупора стран Африки, а точнее развивающихся стран, имеет большое значение", - отметил посол в интервью эфиопскому агентству ENA. По словам дипломата, Эфиопия проводит масштабные реформы, которые могут способствовать развитию сотрудничества стран Глобального Юга. Участие Эфиопии в БРИКС поспособствует установлению глобальной справедливости, соблюдению суверенитета всех государств, а также сотрудничеству на взаимовыгодной основе и созданию инклюзивной и справедливой мировой системы, подчеркнул он.

Кедир также отметил, что в рамках БРИКС Эфиопия планирует сотрудничать со странами-участницами в сфере финансов и инвестиций, а также в обмене технологиями.

XV саммит БРИКС прошел с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге под предводительством ЮАР. По его итогам лидеры саммита "пятерки" приняли Йоханнесбургскую декларацию, в которой указывалось, что БРИКС пополнился новыми странами. С 2024 года в объединение войдут шесть новых государств - Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.

Кроме того, к следующей встрече в 2024 году финансовые учреждения стран-участниц подготовят предложения по использованию национальных валют и общих платежных инструментов.