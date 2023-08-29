Зеленский надеется как можно скорее начать переговоры с Японией о гарантиях безопасности

Президент Украины рассказал премьеру Японии Фумио Кисиде о подготовке Киевом очередного мероприятия на уровне советников по нацбезопасности по продвижению его так называемой формулы мира

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с премьер-министром Японии Фумио Кисидой выразил пожелание как можно скорее начать переговоры с Токио о гарантиях безопасности Киеву. Об этом сообщила пресс-служба украинского лидера.

"Заключение соответствующих двусторонних соглашений в рамках этой декларации [декларации Группы семи]. Мы готовы начать этот переговорный процесс с Японией как можно быстрее", - приводит пресс-служба слова президента Украины.

В пресс-службе добавили, что Зеленский рассказал Кисиде о подготовке Киевом очередного мероприятия на уровне советников по нацбезопасности по продвижению его так называемой формулы мира и пригласил Токио принять участие. Также в ходе разговора обсуждалась подготовка "конференции по восстановлению Украины", которую планируется провести в Японии в начале следующего года.

Ранее факт разговора Зеленского и Кисиды подтвердил японский МИД, но не привел деталей. Последний раз Кисида и Зеленский общались в конце июля в Вильнюсе на полях саммита НАТО, однако тогда провести полноценные переговоры сторонам не удалось из-за проблем с графиком. До этого лидеры двух стран лично встречались в Хиросиме в конце мая, куда украинский президент прилетал для участия в саммите G7.

Группа семи на полях июльского саммита НАТО в Вильнюсе приняла декларацию о долгосрочных гарантиях безопасности Украине. Документ, в частности, гласит, что Киев должен получить значительный военный потенциал. Затем к данной декларации присоединились некоторые другие страны. Украинские власти надеются, что первые двусторонние договоры о таких гарантиях с европейскими странами будут заключены до конца текущего года. В США подтвердили, что уже приступили к переговорам с Киевом.

После принятия декларации пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это решение ошибочным и потенциально очень опасным.