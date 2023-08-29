В парламент Грузии внесли законопроект, запрещающий выдачу вида на жительство гражданам РФ

Согласно действующему законодательству, если россиянин инвестирует сумму эквивалентную $300 тыс. или купит недвижимость на эту сумму, он имеет право получить пятилетний вид на жительство, а после этого просить бессрочный вид на жительство

ТБИЛИСИ, 29 августа. /ТАСС/. Оппозиционная политическая группа "Еврооптимисты" внесла в парламент Грузии законопроект, который приостановит выдачу вида на жительство гражданам РФ до конца 2024 года. Об этом сообщил на брифинге депутат парламента от этой группы Роман Гоциридзе.

"Наша политическая группа "Еврооптимисты" сегодня зарегистрировала законопроект, который подразумевает приостановку на определенный срок выдачи для граждан России инвестиционного или временного вида на жительство", - сказал он.

Согласно действующему законодательству, уточнил политик, если россиянин инвестирует сумму эквивалентную $300 тыс. или купит недвижимость на эту сумму, он имеет право получить пятилетний вид на жительство, а после этого просить бессрочный вид на жительство. Россиянин также сможет получить вид на жительство в Грузии, но на один год за инвестиции в $100 тыс. По словам Гоциридзе, с 2022 года по июнь 2023 года граждане РФ купили в Грузии до 10 тыс. квартир, что является основанием для получения вида на жительство.

25 февраля 2022 года премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что республика не будет вводить санкции против РФ, руководствуясь национальными интересами. Данное решение раскритиковали украинские власти и представители грузинской оппозиции. Они утверждают, что правительство Грузии избрало пророссийский курс и не поддерживает Украину. Оппоненты также обвиняют грузинские власти в том, что они впускают в республику много россиян без тщательной проверки, что может угрожать безопасности страны.