В армии Судана заявили о приверженности проведению выборов в стране

По словам командующего ВС Судана, армия не стремится к власти

КАИР, 29 августа. /ТАСС/. Армия Судана привержена установлению в стране переходного периода, в результате которого будут проведены справедливые выборы, и не стремится к власти. С такими словами выступил командующий ВС Судана, который также руководит Суверенным советом (руководящий орган), Абдель Фаттах аль-Бурхан в египетском городе Эль-Аламейн после переговоров с президентом арабской республики Абдель Фаттахом ас-Сиси.

"Суданская армия привержена установлению в стране переходного периода, после которого суданский народ сможет создать свое государство и выбрать, кто будет им управлять, - приводит египетский телеканал Sada El-Balad слова аль-Бурхана. - У нас нет стремления к власти, мы хотим провести справедливые выборы, которые удовлетворят чаяния суданского народа".

Аль-Бурхан в своем выступлении подчеркнул также приверженность армии поиску путей урегулирования. "Я очень хотел проинформировать египетское руководство о развитии ситуации в Судане, и мы просим мир посмотреть на эту войну объективно. <...> Она затронула всех суданцев, и мы стремимся положить этому конец". Командующий армией поблагодарил народ и руководство Египта за то, что они "приняли на своей территории большую суданскую общину и оказали ей всю необходимую помощь".

Ранее городе Эль-Аламейн, расположенном на средиземноморском побережье завершились проходившие за закрытыми дверьми переговоры аль-Бурхана и ас-Сиси. По данным источников телеканала Al Arabiya, они были сосредоточены на сохранении единства Судана. Канал передает, что аль-Бурхан в ходе беседы с ас-Сиси подтвердил основное требование армии к спецназу для прекращения огня. ВС Судана продолжают настаивать, чтобы они вывели всех своих бойцов из жилых кварталов и критически важных инфраструктурных объектов.

Аль-Бурхан прибыл с визитом в Эль-Аламейн во главе суданской делегации во вторник. Его сопровождают министр иностранных дел Али ас-Садик, глава Службы общей разведки Ахмед Ибрагим Муфадал и генеральный директор системы оборонной промышленности Миргани Идрис Сулейман. Египет стал первой страной в зарубежном турне аль-Бурхана, которое он совершает впервые с начала конфликта в стране 15 апреля. Ожидается, что командующий армией Судана в ближайшее время посетит ряд арабских и африканских стран, включая Саудовскую Аравию, Катар, Кувейт, Южный Судан и Чад.

Ситуация в Судане обострилась в апреле из-за разногласий между аль-Бурханом и командующим силами быстрого реагирования Мухаммедом Хамданом Дагало. Основные противоречия между ними связаны со сроками и методами формирования единых вооруженных сил, а также с тем, кто должен стать главнокомандующим армией: профессиональный военный, за что выступает аль-Бурхан, или избранный гражданский президент, на чем настаивает Дагало.