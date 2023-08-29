Баку призвал Париж воздержаться от провокационных заявлений в адрес Азербайджана

МИД Азербайджана также заявил, что Франция не должна препятствовать усилиям по реинтеграции армян Карабаха

БАКУ, 29 августа. /ТАСС/. МИД Азербайджана призвал официальный Париж воздержаться от провокационных заявлений в адрес Баку и не препятствовать усилиям по реинтеграции армян Карабаха.

"Азербайджанская Республика в рамках национального законодательства прилагает усилия для реинтеграции армян, проживающих в Карабахском регионе, в политическую, социальную и экономическую сферы страны, и препятствование этим усилиям, утверждения о том, что якобы проводится политика, направленная на изгнание армян из региона, совершенно некорректны", - заявил пресс-секретарь МИД Айхан Гаджизаде, комментируя высказывания главы французского МИД Катрин Колонна.

Ранее она, выступая на ежегодной конференции послов Франции, заявила, что Баку применяет стратегию удушения, чтобы вызвать массовый исход армян из Карабаха. Это, подчеркивала министр, незаконно и аморально.

Гаджизаде призвал французскую сторону положить конец "подобным подстрекательским и провокационным высказываниям". Официальный представитель МИД также назвал "примером аморального подхода" то, что Франция "на протяжении 30 лет закрывала глаза на оккупацию территорий Азербайджана, проведение Арменией политики этнических чисток против азербайджанцев". Кроме того, он указал, что "после войны 2020 года Ереван не прекратил военно-политические провокации против Азербайджана и все еще не вывел полностью свои вооруженные силы с азербайджанских территорий".