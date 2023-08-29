Нигерия намерена ослабить санкции против Нигера

Решение о введении экономических и торговых санкций против Нигера было принято на саммите ECOWAS, который состоялся 30 июля

ПРЕТОРИЯ, 29 августа. /ТАСС/. Нигерия планирует смягчать санкции, введенные ранее против Нигера, чтобы ослабить негативный эффект на жителей страны. Об этом заявил старший советник президента Нигерии по связям с общественностью Аджури Нгелале.

"Мы будем смягчать, насколько это возможно, санкции, чтобы свести к минимуму воздействие на гражданское население Нигера", - заявил он в интервью нигерийской газете The Independent.

Решение о введении экономических и торговых санкций против Нигера было принято на саммите ECOWAS, который состоялся 30 июля. В частности, Нигерия прекратила поставки электроэнергии в республику 1 августа. Командующий гвардией Абдурахман Тчиани назвал санкции "незаконными и бесчеловечными". Ранее Управление ООН по координации гуманитарных вопросов сообщило, что 4,3 млн человек в Нигере нуждаются в гуманитарной помощи, при этом 3,3 млн, или более 10% населения страны, сталкиваются с острой нехваткой продовольствия, подавляющее большинство нуждающихся - это женщины и дети.

В конце июля группа военных из президентской гвардии Нигера подняла мятеж и объявила об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Тчиани. Лидеры ECOWAS ввели против Нигера жесткие санкции и потребовали от мятежников освободить Базума, пригрозив применением силы.